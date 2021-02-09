Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить до апреля, – Reuters

Поставку китайской вакцины от коронавируса производства Sinovac могут перенести на апрель. Это может нарушить планы украинских властей о начале вакцинации.

Об этом сообщает Reutets.

Компания “Лекхим”, украинский партнер китайской Sinovac Biotech, производителя вакцины от коронавируса, прислала 3 февраля письмо в ГП “Медицинские закупки Украины” ( “МЗ”). В нем она просит позволить отложить первые поставки вакцины до апреля. Это письмо есть в распоряжении агентства.

“Лекхим” ссылается на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и на позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

“Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между “Лекхим”и Sinovac Biotech и переноса сроков доставки вакцины в Украину”, – говорится в письме.

Кроме того, в письме “Лекхим” просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок нужна эффективность не менее 70%. Источник в Министерстве здравоохранения Украины не исключил, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия.

Агентство также попросило прокомментировать ситуацию в компании “Лекхим”, Sinovac Biotech и МИД Китая, но не получил ответа.