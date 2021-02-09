Поставки вакцины Sinovac в Украину могут отложить до апреля, – Reuters

Об этом сообщает Reutets.
Компания “Лекхим”, украинский партнер китайской Sinovac Biotech, производителя вакцины от коронавируса, прислала 3 февраля письмо в ГП “Медицинские закупки Украины” ( “МЗ”). В нем она просит позволить отложить первые поставки вакцины до апреля. Это письмо есть в распоряжении агентства.
“Лекхим” ссылается на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и на позднее принятие украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.
“Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между “Лекхим”и Sinovac Biotech и переноса сроков доставки вакцины в Украину”, – говорится в письме.
Кроме того, в письме “Лекхим” просит изменить способ определения эффективности вакцины. Согласно контракту, для поставок нужна эффективность не менее 70%. Источник в Министерстве здравоохранения Украины не исключил, что могут возникнуть проблемы с соблюдением этого критерия.
Агентство также попросило прокомментировать ситуацию в компании “Лекхим”, Sinovac Biotech и МИД Китая, но не получил ответа.
Эффективность вакцины Sinovac
Вакцину Sinovac тестировали независимые эксперты в Бразилии, Турции и Индонезии. При этом ученые указали различные показатели эффективности.
Вакцина была признана эффективной от болезни COVID-19 на 50,65% в ходе исследования в Бразилии.
“В Бразилии через 14 дней после вакцинации двумя дозами вакцины по графику 0, 14 дней эффективность от COVID-19 составила 50,65% для всех случаев, 83,70% для случаев, требующих лечения, и 100,00% для госпитализированных, тяжелых и летальных случаев”, – сообщили в компании.
В то же время специалисты из Турции заявили о 91,25% эффективности. Вывод сделан на основе предварительного анализа 29 случаев. В исследовании Индонезии уровень эффективности составил 65,3%.
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