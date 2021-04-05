Симптомы после заболевания коронавирусом могут продолжаться 12 и более недель.

Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, передает пресс-служба МОЗ.

По словам врача, продолжительность “постковидного синдрома” может длиться более 12 недель.

Чаще всего пациенты жалуются на:

изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости, очень часто они субтотальные или вообще тотальные. После тяжелого течения болезни длительное время пациенты нуждаются во вспомогательной респираторной поддержки;

дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы;

неврологические расстройства, например, длительная слабость в течение нескольких недель даже после легкого течения, нарушения сна и выраженная слабость.

когнитивные расстройства – нарушение памяти и функций высшей нервной системы.

“Хотя на сегодняшний день нет четких рекомендаций медицинского лечения постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценного питания и нормального сна”, – отметил Дубров.