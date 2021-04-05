Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, передает пресс-служба МОЗ.
По словам врача, продолжительность “постковидного синдрома” может длиться более 12 недель.
Чаще всего пациенты жалуются на:
- изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости, очень часто они субтотальные или вообще тотальные. После тяжелого течения болезни длительное время пациенты нуждаются во вспомогательной респираторной поддержки;
- дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы;
- неврологические расстройства, например, длительная слабость в течение нескольких недель даже после легкого течения, нарушения сна и выраженная слабость.
- когнитивные расстройства – нарушение памяти и функций высшей нервной системы.
“Хотя на сегодняшний день нет четких рекомендаций медицинского лечения постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценного питания и нормального сна”, – отметил Дубров.
- После перенесенного заболевания коронавирусом COVID-19 человек может до месяца находиться на больничном.