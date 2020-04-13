Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица рассказал, как коронавирус повлиял на работу ООН и жизнь Нью-Йорка.

Об этом Кислица рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Воочию это очень видно. На улицах практически никого нет. Представить себе Пятую авеню, где вообще нет ни одного человека – это ужас”, – сказал он.

При этом Кислица заявил, что пока городская власть Нью-Йорка не приняла решение закрыть магазины и рестораны, люди продолжали жить обычной жизнью.

Также, по мнению дипломата, пандемия коронавируса стала “огромным толчком для ООН, чтобы подумать над целесообразностью избавиться от методов работы прошлого века”.

“Последние десятилетия идет речь о том, чтобы внедрять новые методы и технологии. Нет смысла носиться табунами между Африкой, Азией и Нью-Йорком, чтобы сюда приехать, на заседании Генассамблеи зачитать пятиминутное выступление и уехать назад. Дай Бог, когда мы выйдем из ситуации с пандемией, у нас будет уже более современный протокол ведения наших дискуссий”, – выразил надежду Кислица.