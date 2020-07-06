Пострадавшим в результате пожара в пятиэтажном доме в Новой Каховке нашли временное жилье. У подъездов поставят охрану от мародеров.

Об этом мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал изданию NovaKahovka.City.

“Нормальных людей городской бюджет никогда не оставляет в беде. Мы обязательно поможем пострадавшим. Прежде всего выделим средства на ремонт кровли”, – сказал мэр.

Жильцов временно заселят в детский сад, помещение бывшего санатория и в детское инфекционное отделение, которое раньше готовили для обсервации подозреваемых на коронавирус.

От возможных мародеров подъезды дома будут охранять правоохранители и муниципальная охрана.

По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Как сообщил NovaKahovka.City главный врач Центральной городской больницы Игорь Гайдаманчук, пострадавших во время пожара нет.