Об этом мэр Новой Каховки Владимир Коваленко рассказал изданию NovaKahovka.City.
“Нормальных людей городской бюджет никогда не оставляет в беде. Мы обязательно поможем пострадавшим. Прежде всего выделим средства на ремонт кровли”, – сказал мэр.
Жильцов временно заселят в детский сад, помещение бывшего санатория и в детское инфекционное отделение, которое раньше готовили для обсервации подозреваемых на коронавирус.
От возможных мародеров подъезды дома будут охранять правоохранители и муниципальная охрана.
По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.
Как сообщил NovaKahovka.City главный врач Центральной городской больницы Игорь Гайдаманчук, пострадавших во время пожара нет.
- 5 июля в городе Новая Каховка в Херсонской области произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.