Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гееца считает, что наиболее оптимальным вариантом для государственного бюджета Украины является постепенное, а не резкое повышение акцизов на тютюновмисни изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом говорится в исследовании Института экономики и прогнозирования НАН Украины, поданном в Европейской Бизнес Ассоциации, сообщают #Буквы.

“Результаты модельных расчетов дают основание сделать вывод, что постепенное повышение ставок акцизного налогообложения ТИЭН на 35% ежегодно в течение 2021-2025 гг. (Постепенный сценарий) является более эффективным для государственного бюджета с точки зрения обеспечения стабильных налоговых поступлений, чем разовое и резкое повышение (“шоковое” сценарий)” – говорится в выводах исследования Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

По подсчетам специалистов Института Гейца, “постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТИЭН в течение 2021-2025 гг. Обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем альтернативный” шоковое “сценарий”.

Уже в 2021 разница в пользу постепенного сценария повышения акциза составит 1,1 млрд грн. В дальнейшем она будет ежегодно расти, достигнув 7,4 млрд грн в 2025.

Эксперты Института уверены: весомых предпосылок для существенного повышения акцизного налога на Твенте нет. Это повышение не предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Более того, эксперты Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины напоминают, что на март 2020 в 24 странах ЕС ставки акцизов на Твенте были ниже, чем ставки налогообложения традиционных сигарет.

Например, в Германии ставки налогообложения Твенте составляли лишь 34% от ставок акцизного налогообложения традиционных сигарет, в Словении – 38%, в Великобритании, уже вышла из ЕС – 39%, в Испании – 46%.

“По своим масштабам повышение акцизного налога на ТИЭН является беспрецедентным и таким, что не соответствует отечественной и европейской практике акцизного налогообложения”, – уверены в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

Эксперты Института считают, что “в современных экономических условиях необходимо избегать резких повышений ставок акцизного налогообложения никотиносодержащей изделий”.

“Наиболее рациональным является соблюдение достаточно напряженного для бизнеса и домохозяйств графика повышения акцизов до 2025 г.., Который был заложен в Налоговом кодексе законами №2245-VIII и № 2628-VIII, дополнив его ежегодным повышением ставок акцизного налогообложения Твена на 35%”, – делают вывод в Институте экономики и прогнозирования НАН Украины.

Напомним, в январе 2020 был принят Закон №466-IX, который среди прочего предусматривает резкое (в 4,2 раза) повышение акцизов на ТИЭН с 1 января 2021

Впрочем, в Министерстве экономического развития, торговли и сельского хозяйства также поддержали постепенный, а не резкий вариант повышения акцизов на ТИЭН.