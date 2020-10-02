Мировой экономический кризис, подпитываемый пандемией коронавируса, стал настоящим вызовом для глобальной экономики, особенно для представителей традиционных отраслей. Стоит отметить, что в 2020 году эксперты МВФ прогнозируют падение глобального ВВП в районе 4,9%. Не исключением стала и Украина: падение промышленного производства в период с января по август 2020 года составило 7,4%, а итоговое падение ВВП в 2020 году ожидается Кабмином на уровне 4,8%.

Впрочем, даже без нынешнего кризиса украинская промышленность находится не в лучшем состоянии. Изношенное оборудование с каждым годом требует все более трудоемкого и дорогостоящего ремонта. Относительное преимущество продукции откровенно устаревших производителей, а именно дешевизна, уже не спасает в борьбе за потребителя на мировых рынках. Таким образом, немало промышленных предприятий попросту не могут реализовать произведенную продукцию и оказываются вместе со своими сотрудниками на грани выживания. В поисках лучшей судьбы многие наши соотечественники, без надежды на то, чтобы найти достойный и высокооплачиваемый труд в Украине, отправляются за границу.

Возникает вполне логичный вопрос: каким образом модернизировать промышленное производство, привлечь капитал и дать возможность достойно зарабатывать честным трудом на родине? Как показывает международная практика, одним из наиболее действенных вариантов решения проблем развития промышленности является создание индустриальных парков.

История индустриальных парков насчитывает более 120 лет, в течении которых такой формат работы государства с бизнесом продемонстрировал свою надежность и эффективность. По сути, индустриальный парк — это специальная территория, обеспеченная всей необходимой инфраструктурой, в том числе и транспортной, которая отводится под строительство промышленных объектов. В большинстве случаев, для таких зон упрощают налогообложение или же создают другие благоприятные условия для создания и ведения бизнеса. Отметим, что ныне существует очевидная тенденция к росту количества таких специальных зон: за последние 15 лет в мире было создано свыше 3 тысяч индустриальных парков. Это и неудивительно: в зависимости от страны, индустриальные парки могут дополнительно создать от 10 до 50 процентов ВВП.

Рассмотрим наиболее показательные примеры работы такой системы. Мировым лидером по созданию такого типа объектов является Южная Корея, где по состоянию на сегодняшний день насчитывается более 1300 индустриальных парков. Кроме того, для Кореи это еще и элемент “экономической дипломатии”, ведь индустриальный парк Кесон — едва ли не единственное место, где Южная Корея напрямую сотрудничает с КНДР. В Соединенных Штатах, которые одними из первых в мире освоили практику создания индустриальных парков, их сейчас свыше 400. Китай также не отстает: начиная с экономических реформ 1978 года, в стране действует 406 индустриальных парков. Если же говорить о странах Европы, можно отметить, что в только в Германии наличествует более 200 подобных парков, в соседней Польше их насчитывается 83, в Чехии — более 90, а в Венгрии — более 220.

Практика создания индустриальных парков широко распространена не только в развитых государствах, но и в странах с развивающейся экономикой.

В этом смысле показателен пример Турции, где подобных зон для развития промышленности уже более 400. Более того, для развития индустриальных парков существует специальное государственное агентство и бизнес-ассоциация с широкими полномочиями, которые предоставляют набор рекомендаций по ведению бизнеса и поиску инвесторов. Если говорить о странах бывшего СССР, то в РФ зарегистрировано около 250 индустриальных парков, 24 подобных объекта уже несколько лет работает в Молдове, 3 индустриальных парка полноценно работают в Грузии.

В целом же следует отметить то, что на данном этапе, независимо от региона и уровня развития экономики, государства отчаянно борются за инвестора, предоставляя все более выгодные условия для сотрудничества. Возникает вопрос: каким образом создание индустриальных парков может помочь экономике Украины в этой конкурентной борьбе? Ответ достаточно прост и очевиден, но обо всем по порядку.

Во-первых, создание благоприятных условий для промышленной деятельности может стать решающим фактором для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций в отрасль. Учитывая удачное географическое расположение и близость сразу к нескольким потенциальным регионам сбыта продукции, а также действующее Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина может занять место ключевого транспортно-логистического хаба в Черноморском регионе, продавая не сырье, а уже готовую продукцию на новые рынки Центральной и Восточной Европы.

Во-вторых, Украина выгодно отличается характеристиками рабочей силы, что также привлекает потенциальных инвесторов. В свою очередь, создание новых промышленных объектов именно в Украине повышает запрос на качественное образование у молодежи, которая сможет найти работу по специальности. Все это позволяет предпринимателям быстро обеспечить новые производства профессиональными кадрами, а государству — легально трудоустроить своих граждан, которые не будут нуждаться искать низкоквалифицированный, но более высокооплачиваемый труд за границей.

Третий не менее важный фактор — это общий рост доходов в экономике. Новые современные предприятия, созданные в рамках индустриальных парков, будут производить конкурентную на международном рынке продукцию. Таким образом, они смогут увеличить доходы государственного бюджета. Нужно также учитывать и то, что новые высокомаржинальные производства будут стимулировать рост потребления. Предлагая своим работникам улучшенные условия труда и высокую заработную плату, промышленность способствует росту смежных секторов экономики.

Так почему при всех очевидных преимуществах Украина не работает в направлении создания конкурентных условий для запуска индустриальных парков?

Ключевым моментом в этом процессе является профильное законодательство. По мнению участников рынка, одно из препятствий в развитии индустриальных парков в стране – отсутствие преференций от государства по созданию условий для размещения производств. Еще в июне 2012 году Верховной Радой был принят закон Украины “Об индустриальных парках”, который регулирует работу такого типа сотрудничества государства и бизнеса. Более того, сейчас в Украине зарегистрировано 43 индустриальных парка. Однако, большое количество этих парков существует разве что на бумаге: инвесторам попросту невыгодно начинать в них работу из-за неблагоприятных условий для деятельности, несогласованности административных вопросов с местными властями или же отсутствия необходимой инфраструктуры.

Тем не менее, следует отметить, что есть первые серьезные шаги к улучшению ситуации. В июне 2020 года в Верховную Раду поступило два законопроекта — №3724 и №3725 – которые предусматривают создание льготных условий для ведения бизнеса в индустриальных парках, ориентированных на экспорт. Руководствуясь расчетами экспертов, принятие и реализация этих законопроектов позволит привлечь в экономику от $2,85 млрд до $15,7 млрд и обеспечить рост ВВП от 0,9% (пессимистический сценарий) до 12,4% (оптимистический сценарий). Кроме того, принятие указанных законопроектов станет четким сигналом для международных инвесторов о том, что Украина выбирает взвешенный подход к работе в сфере промышленности.

Словом, потенциал для развития индустриальных парков в Украине есть. Тем не менее, условия их работы и функционирования должны быть улучшены с учетом интересов игроков рынка и потенциальных инвесторов. Именно для этой цели 15 октября на территории индустриального парка “Белая Церковь” состоится Форум инновационных производств для владельцев производственных, строительных, торговых предприятий и компаний, организатором которого выступает Киевский международный экономический форум. Индустриальные парки как важный драйвер экономического роста должны находиться в фокусе внимания украинского бизнеса, политики и общественности, особенно во время кризиса.

Эффективный диалог не только между государством и заинтересованными предпринимателями, но и внутри самой отрасли абсолютно необходим для успешного развития всех участников рынка. Огромный промышленный потенциал, которым владеет Украина, может и должен быть реализован в атмосфере прозрачной и конкурентной рыночной борьбы. Реиндустриализация экономики и создание новых рабочих мест с достойными условиями труда должны стать не только приоритетом государственной политики, но также ответственностью национального бизнеса.

Детальная информация о Форуме инновационных производств и о том, как стать его участником — по ссылке.