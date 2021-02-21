В воскресенье, 21 февраля, в Украине ожидается потепление, существенных осадков не предвидится.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, на Востоке и Северо-Востоке ожидается небольшой, а в Карпатах умеренный снег, в западных областях – снег с дождем.

На остальной территории без осадков, местами – туман.

На дорогах восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. В Карпатах днем ​​ожидается небольшой снег, температура ночью – -3-8 °. На востоке и севере ночью от + 2 ° до -3 ° мороза, днем ​​- 2-7 °.

В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем – 1-3 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.