Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, на Востоке и Северо-Востоке ожидается небольшой, а в Карпатах умеренный снег, в западных областях – снег с дождем.
На остальной территории без осадков, местами – туман.
На дорогах восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. В Карпатах днем ожидается небольшой снег, температура ночью – -3-8 °. На востоке и севере ночью от + 2 ° до -3 ° мороза, днем - 2-7 °.
В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем – 1-3 градусов. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.
- Ранее сообщалось, что 20 февраля в Украину придет потепление, местами температура поднимется до плюсовой.