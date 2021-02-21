В понедельник в Украину придет потепление - в большинстве областей течение дня ожидается от +2 °C до 6 °C, на юге и на Западе от + 5 °C до + 9 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночью еще будет подмораживать, поэтому на дорогах следует остерегаться гололеда.

22 февраля мокрый снег и дождь ожидаются в восточных областях, еще может задеть Сумскую, Днепр с районами, Полтавскую и Запорожья.

На остальной территории Украины – без существенных осадков.

В Киеве в понедельник ожидается до +4 °C, без осадков, однако будет скользко.

На неделе, 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, но все же – кратковременное, затем снова восстановится потепления.