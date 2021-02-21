Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Ночью еще будет подмораживать, поэтому на дорогах следует остерегаться гололеда.
22 февраля мокрый снег и дождь ожидаются в восточных областях, еще может задеть Сумскую, Днепр с районами, Полтавскую и Запорожья.
На остальной территории Украины – без существенных осадков.
В Киеве в понедельник ожидается до +4 °C, без осадков, однако будет скользко.
На неделе, 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, но все же – кратковременное, затем снова восстановится потепления.
- В воскресенье, 21 февраля, в Украине ожидается потепление, существенных осадков не предвидится.