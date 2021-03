Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура ночью от -3-5 ° C на востоке до + 1-3 ° C в других регионах. Днем потеплеет до 6-8 ° C на Востоке, Севере и в Центре. На Юге и Западе будет до + 8-10 ° C.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с.

В Киеве 14 марта будут без осадков. Ночью + 1-3 ° C, днем 7-9 ° C.

Ветер юго-западный, 6-11 м / с.