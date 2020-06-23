Уменьшение рейтинга Президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским силам.

Об этом сказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью Укринформу.

“Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не в “Голос” или к Порошенко. Все, что он теряет, получает, вот например, партия Шария, которая сейчас повысила существенно свой рейтинг, и она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И Медведчука партия тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет “Слуг”, – сказал социолог.

По его мнению, те 26 процентов, которые разочаровались в нынешнем президенте, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрия Бойко, потому что это именно те люди, которые недовольны курсом на Европейский Союз. Поэтому они более пессимистичны. Они понимают, что ориентация на союз с РФ вряд ли реализуется.

Социолог также отметил, что власть надо критиковать, но “это больше делается к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам”.

“Эти политические усилия (оппозиции – ред.) непропорционально распределены… Есть же реально пророссийские политические силы, они сами об этом говорят, они выступают, они туда ездят, они встречаются с лидерами страны-агрессора, но к ним почему-то меньше претензий”, – сказал Паниотто.