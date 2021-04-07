Это произошло во время выступления городского головы в эфире телеканала “Украина 24” 5 апреля.

“На сегодняшний день люди нам жалуются, что не могут доехать до одного места или другого, а потом они будут жаловаться, что врачи не оказали помощь, и человек умер“, — заявил Кличко.

В ноябре 2020 года Кличко выпустил “самоироничную книгу” своих “иллюстрированных цитат”. Речь идет о смешных фразах главы столицы, которые больше всего запомнились и неоднократно цитировались в СМИ и Сети.