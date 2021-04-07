Это произошло во время выступления городского головы в эфире телеканала “Украина 24” 5 апреля.
“На сегодняшний день люди нам жалуются, что не могут доехать до одного места или другого, а потом они будут жаловаться, что врачи не оказали помощь, и человек умер“, — заявил Кличко.
В ноябре 2020 года Кличко выпустил “самоироничную книгу” своих “иллюстрированных цитат”. Речь идет о смешных фразах главы столицы, которые больше всего запомнились и неоднократно цитировались в СМИ и Сети.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, существенно усилен карантин: закрылись школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, пускают по спецпропускам. Из-за ограничений для общественного транспорта Киев с самого утра стоял в огромных пробках.
- В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Киеве намерены продлить жесткий локдаун.