Поезд Kyiv Boryspil Express, который курсирует от Центрального железнодорожного вокзала Киева в международный аэропорт "Борисполь", возобновит работу с 15 июня.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик на своей странице в Facebook.

“К долгожданному восстановлению авиарейсов – две хорошие новости: запуск Kyiv Boryspil Express с 15 июня и открытие новой остановки “Выдуби” […] Касательно экспресса в Международный аэропорт “Борисполь” – на первом этапе мы частично восстанавливаем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе “Выдубичи”.

“Мы создали там обещанный транспортный хаб. Соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать”, – добавил Юрик.