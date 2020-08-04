Поезда в «красной зоне» будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, – Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Громадського радіо”.

По его словам, когда поезд будет приближается к “красной зоне”, то для высадки нужно предупреждать заранее, посадки пассажиров не будет.

“Мне кажется надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было обеспечить высадку. Потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать – это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают”, – рассказал Криклий.