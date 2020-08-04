Covid-19 Украина

обновлено 04.08.2020 в 18:02

Всего:

74219(+1061)

Болеют:

31842(+1061)

Выздоровели:

40613(+737)

Умерло:

1764(+26)

18:45 Актер «Ходячих мертвецов» Эндрю Линкольн признался, что не смотрел сериал
18:22 Греция ввела новый туристический сбор
18:16 На борту авиарейса на Ибицу возникла драка из-за отказа двух мужчин лететь в масках: видео
18:11 Netfliх закроет сериал «Бумажный дом» после 5 сезона: каким он будет
18:02 Эстония хочет депортировать украинцев за нарушение самоизоляции
17:40 Черногория разрешила въезд гражданам РФ без ограничений: в посольстве Украины возмущены
17:16 Чиновник Минветеранов требовал у раненого воина более 360 тыс. грн за группу инвалидности, – прокуратура
16:51 Полностью обнаженная Эшли Грэм снялась для журнала вместе с сыном
16:20 Появились новые кадры задержания Джорджа Флойда
15:53 В оккупированный Крым прибыл самолет Путина, ранее туда приехал Медведчук – СМИ
15:47 В Николаеве Арахамии пришлось оправдываться перед жителями за президента
15:45 С необитаемого острова в Тихом океане спасли моряков благодаря надписи SOS на песке: видео
15:29 Стало известно, когда миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос
15:27 Кабмин выделил 100 млн грн на съемку патриотических сериалов
15:23 В Сингапуре туристов обязали носить трекеры на самоизоляции
14:58 Во Львове, попавшем в «оранжевую» зону карантина, отказались закрывать хостелы и фитнес-центры
14:46 Гитара легендарного певца Элвиса Пресли ушла с молотка за рекордные $1,32 млн
14:46 Alyona Alyona и еще шесть рэперов устроили «поминки украинского рэпа»
14:45 ONUKA анонсировала выход нового альбома
14:34 Лукашенко заявил, что на юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков
14:21 Джамала поделилась лайфхаками для путешествующих с детьми
14:09 Поезда в «красной зоне» будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, – Криклий
14:06 Норвегия не будет принимать в свои порты крупные круизные лайнеры
14:03 В Испании пиццерия запустила «виртуальных официантов»
13:55 Меган Маркл – 39: как герцогиню с днем рождения поздравила королевская семья
13:49 Amazon продлил сериал «Охотники» на второй сезон
13:32 Украина сможет получить около 8 млн доз вакцины от COVID-19 со следующего года, – Ляшко
13:23 Актер Шон Пенн тайно женился на Лейле Джордж
12:55 Проводникам могут разрешить пользоваться газовыми баллончиками в поездах, – Криклий
12:47 Количество британцев, эмигрирующих в ЕС, выросло на 30% после референдума Brexit
12:45 В Южной Корее из-за ливней погибли более 13 человек
12:39 В Северном Йоркшире ребенок час дрейфовал в открытом море
12:38 На Волыни все же решили усилить карантин
12:32 У меня есть правило: в Украине бизнесом не заниматься, – советник Ермака
12:26 В Киеве возле метро «Черниговская» экскаватор снес столб, движение перекрыто: фото

Поезда в «красной зоне» будут останавливаться исключительно для высадки пассажиров, – Криклий

Пассажирские поезда "Укрзализныци" будут останавливаться в "красной зоне" только для высадки пассажиров.

Вторник, 4 августа 2020, 14:09

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире “Громадського радіо”.

По его словам, когда поезд будет приближается к “красной зоне”, то для высадки нужно предупреждать заранее, посадки пассажиров не будет.

“Мне кажется надо было заранее сообщить людям, как будет курсировать поезд. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было обеспечить высадку. Потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась. Понятно, что высадку сделать – это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают”, – рассказал Криклий.

  • “Укрзализныця” с понедельника, 3 августа, временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые включены в “красную” зону карантина.
  • С 1 августа в Украине вступили в силу обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них действуют свои ограничения.
Теги: красная зона, поезда, Владислав Криклий, поїзди, Укрзализныця, червона зона

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться