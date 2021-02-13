Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила свою работу в Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by пока не приняла.

Соответствующий комментарий постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана обнародовали украинские агентства “Укринформ” и “Интерфакс-Украина”, а также американское агентство Bloomberg.

Миссия работала в Украине в дистанционном формате.

В фокусе миссии МВФ был вопрос первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by. Работа представителей МВФ завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

По итогам работы Люнгман заявил о необходимости большего прогресса и новых дискуссий.

“Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс для поддержки завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться”, – говорится в его заявлении, которое цитирует Bloomberg.

Люнгман напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями украинской власти прогресс во внедрении мер и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

По словам Люнгмана, дискуссии фокусировались на:

• усилении управления Национальным банком;

• улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления;

• мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

• законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.

• мероприятиях в секторе энергетики.

Согласно данным агентства “Интерфакс-Украина”, среди проблемных вопросов – принятие закона о Высшем совете правосудия и опасения МВФ относительно вмешательства в работу НАБУ и САП. Агентство отмечает, что для положительного решения о пересмотре программы необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Национальном банке и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, ясность относительно бюджетных планов на 2022 года и аудита COVID-фонда.

Что заявляют в украинской власти?

Министр финансов Украины Сергей Марченко в заявлении, которое цитирует Bloomberg, отметил, что наша страна “остается преданной своей программе реформ и плодотворному партнерству с МВФ”.

“Мы ждем отзывов МВФ относительно тех предложений, которые мы озвучили во время миссии”, – рассказал Марченко.

Он уточнил, что речь идет об: уточнении правового статуса Национального антикоррупционного бюро; законодательстве о Высшем совете правосудия; предложениях в бюджетном, энергетическом и финансовом секторах.

Марченко заверил, что после согласования комплекса действий Кабинет Министров будет работать над их выполнением.

Прокомментировал переговоры с МВФ и премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени Правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты”, – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, за время работы виртуальной миссии был “очерчен круг вопросов”, в отношении которых будет продолжаться “конструктивный диалог”.

“Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе stand-by”, – добавил Шмыгаль.

СПРАВКА. Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. Был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.

После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.

Пока что следующие транши выделены не были.