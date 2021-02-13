Соответствующий комментарий постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана обнародовали украинские агентства “Укринформ” и “Интерфакс-Украина”, а также американское агентство Bloomberg.
Миссия работала в Украине в дистанционном формате.
В фокусе миссии МВФ был вопрос первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by. Работа представителей МВФ завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.
По итогам работы Люнгман заявил о необходимости большего прогресса и новых дискуссий.
“Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс для поддержки завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться”, – говорится в его заявлении, которое цитирует Bloomberg.
Люнгман напомнил, что миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями украинской власти прогресс во внедрении мер и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.
По словам Люнгмана, дискуссии фокусировались на:
• усилении управления Национальным банком;
• улучшении законодательных и регулятивных основ банковского надзора и финансового оздоровления;
• мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;
• законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.
• мероприятиях в секторе энергетики.
Согласно данным агентства “Интерфакс-Украина”, среди проблемных вопросов – принятие закона о Высшем совете правосудия и опасения МВФ относительно вмешательства в работу НАБУ и САП. Агентство отмечает, что для положительного решения о пересмотре программы необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Национальном банке и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, ясность относительно бюджетных планов на 2022 года и аудита COVID-фонда.
Что заявляют в украинской власти?
Министр финансов Украины Сергей Марченко в заявлении, которое цитирует Bloomberg, отметил, что наша страна “остается преданной своей программе реформ и плодотворному партнерству с МВФ”.
“Мы ждем отзывов МВФ относительно тех предложений, которые мы озвучили во время миссии”, – рассказал Марченко.
Он уточнил, что речь идет об: уточнении правового статуса Национального антикоррупционного бюро; законодательстве о Высшем совете правосудия; предложениях в бюджетном, энергетическом и финансовом секторах.
Марченко заверил, что после согласования комплекса действий Кабинет Министров будет работать над их выполнением.
Прокомментировал переговоры с МВФ и премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени Правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу. Как результат: договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимаем ожидаемые результаты”, – написал он на своей странице в Facebook.
По словам Шмыгаля, за время работы виртуальной миссии был “очерчен круг вопросов”, в отношении которых будет продолжаться “конструктивный диалог”.
“Это вопросы в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам Правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе stand-by”, – добавил Шмыгаль.
СПРАВКА. Международный валютный фонд в июне 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $5 млрд. Был выделен первый транш в размере $2,1 млрд.
После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн.
Пока что следующие транши выделены не были.
- Ранее глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина в течение 2021 года ожидает получить 2,2 миллиарда долларов тремя траншами от Международного валютного фонда.
- На днях министр финансов Сергей Марченко опровергал информацию, что миссия Международного валютного фонда для пересмотра программы сотрудничества с Украиной завершилась без результата.