Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реализации реформ, чтобы приблизиться к членству в Альянсе.

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Так, один из журналистов процитировал вопрос президента Украины Владимира Зеленского, адресованный лидеру США Джо Байдену: “Почему мы (Украина, – ред.) до сих пор не в НАТО”? Журналист в связи с этим спросил, как далеко Украина сейчас находится на пути к вступлению в Альянс.

В ответ Столтенберг напомнил, что еще в 2008 году на саммите НАТО было принято решение о том, что Украина в будущем станет членом Альянса. При этом генсек подчеркнул, что для этого Киев должен сосредоточиться на проведении реформ.

“Мы поддерживаем это решение и все решения после этого саммита… Но я думаю, что фокус сейчас должен сосредоточиться на реформах. И я приветствую четкий месседж премьер-министра (Дениса Шмыгаля, – ред.) о необходимости продолжения реформ, чтобы убедиться, что Украина имеет демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и Вооруженными силами, продолжает борьбу с коррупцией и укрепление демократических институтов“, – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что проведение реформ не только “хорошо для Украины”, но и приближает ее к членству.

Столтенберг уточнил, что не может сейчас озвучить конкретную дату вступления Украины в Альянс, но заверил в поддержке нашей страны.

“Чем более успешна Украина в реализации реформ, тем ближе она к соответствию стандартам НАТО и тем больше вы можете приблизиться к членству в НАТО. Я не могу назвать вам конкретную дату. Скажу только, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евроатлантическом стремлении, мы будем поддерживать Украину, и вы можете двигаться к членству в НАТО. И лучший способ сделать это – сосредоточиться на реформах и продолжить модернизацию, укрепление демократических институтов Украины“, – подчеркнул генсек Альянса.

Он заверил, что “дверь в НАТО остается открытой”, а Украина “уже сегодня является одним из самых близких и важных партнеров НАТО”.

“Вы предоставляли войска для миссий и операций НАТО. В том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО. Мы ценим этот вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности. Вот почему Украина теперь является партнером НАТО с расширенными возможностями. Этот статус позволит нам в дальнейшем углубить наше сотрудничество”, – сообщил Столтенберг.

Он также проинформировал, что НАТО укрепляет военное присутствие в районе Черного моря, принимая во внимание усиление позиций России в регионе.

(На видео – с 11:45)