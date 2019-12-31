В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды назвали три причины, почему стоит отказаться от фейерверков на новогодние праздники.

Соответствующее разъяснение обнародовано на официальном сайте ведомства.

“Без мерцающих огоньков в небе не обходится празднование ни одного Нового года: фейерверки добавляют помпезности и чувство радости. Но есть как минимум три причины, почему стоит ограничить их использование во время праздников”, – отметили в министерстве.

Причина первая: в Украине идет война, и для многих защитников звуки фейерверков напоминают о взрывах.

“Как следствие, ухудшается настроение и самочувствие – когда вы будете веселиться, в глазах некоторых военных будут слезы. Во многих городах Украины запрещено использование пиротехнических средств, но несмотря на это, фейерверки до сих пор популярны. Прежде чем их покупать, подумайте о тех, кто может быть рядом с вами!” – подчеркивается в сообщении.

Причина вторая – новогодние фейерверки загрязняют воздух. Так, дым от фейерверка насыщен мельчайшими частицами металла, которые и делают его цветным. Также в нем есть калий, алюминий, перхлораты (семейство очень химически активных соединений хлора и соединений кислорода).

“Помните, созерцая разноцветное мерцание в небе, вы вдыхаете букет из вышеперечисленных химических соединений. В будущем это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем”, – отметили в министерстве.

Кроме того, остатки фейерверка, падающие на землю, содержат частицы несгоревшего топлива и красители, которые смываются дождями и попадают в сточные воды рек и озер. Как следствие – загрязненные подземные воды, которые люди потом используют для питья.

Причина третья – взрывы пиротехнических средств несут опасность животным и птицам.

“Ведь из-за звуков фейерверка четвероногие, скажем собаки, находятся в первой стадии шока и могут убежать от хозяев и попасть под колеса автомобильного транспорта. Птицы же от взрывов могут потерять слух, а еще – места своего гнездования, ведь фейерверки способны их уничтожить за несколько секунд”, – подытожили в министерстве.