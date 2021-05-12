Поцупили гроші та картки: нардепа Гончаренка зухвало обікрали у потязі

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, інцидент стався в понеділок, 10 травня. Нардеп прямував на Рівненщину.
“В час коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки. Зранку, одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці”, – розповів Гончаренко.
Він додав, що жмеринські поліціянти спрацювали професійно та оперативно. Уже протягом дня вдалося виявити зловмисників, затримати їх та повернути картки нардепа.
“А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачнішими, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже!”, – додав Гончаренко.
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