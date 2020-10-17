Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
По данным полиции, подтоплено и затоплены следующие улицы: Осенняя, Приорская, Автозаводская, Уманская, Искревская, Пилипа Козицкого, Ново-Пироговская, Кирилловская, Изюмская и Брожка.
На месте работают коммунальщики, которые пытаются справиться с последствиями ливня. Патрульные организуют объезд подтопленных участков.
Пользователи социальных сетей активно делятся видеороликами подтопленных улиц.
- В выходные, 17 и 18 октября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: прогнозируются дожди. В субботу сильные дожди прогнозируют на всей территории страны, кроме Луганской и Донецкой областей.