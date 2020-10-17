В субботу, 17 октября, Киев остановился в пробках из-за мощных ливней, которые стали причиной подтопления более десятка улиц. Движение транспорта затруднено.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

По данным полиции, подтоплено и затоплены следующие улицы: Осенняя, Приорская, Автозаводская, Уманская, Искревская, Пилипа Козицкого, Ново-Пироговская, Кирилловская, Изюмская и Брожка.

На месте работают коммунальщики, которые пытаются справиться с последствиями ливня. Патрульные организуют объезд подтопленных участков.

Пользователи социальных сетей активно делятся видеороликами подтопленных улиц.