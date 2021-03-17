Covid-19 Украина

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Мощный взрыв в Боярке: умерший шел со взрывчаткой к бывшей — полиция

Полиция объявила об установлении личности мужчины, который погиб во время взрыва в Боярке (Киевская область), и озвучила версию следствия об обстоятельствах происшествия.

Среда, 17 марта 2021, 20:38

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области за 17 марта.

Во вторник, 16 марта, около 4 часов утра на одной из улиц города Боярка Киевской области произошел мощный взрыв. В результате пострадали несколько зданий, машины, находившиеся рядом. На месте взрыва образовалась глубокая воронка, один человек погиб — его тело разорвало на куски.

За сутки полицейские установили, что погибший — 34-летний уроженец Крыма, проживал в Киеве. По информации главка, в Боярке жила его бывшая подруга. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт из-за невозвращенного ею долга.

Правоохранители считают, что взрывное устройство мужчина собрал самостоятельно с целью отомстить женщине.

“Женщина отказалась отдавать деньги. Тогда человек не нашел ничего лучшего, как отомстить. Он оборудовал мастерскую, приобрел необходимые вещества и сделал самодельное взрывное устройство. Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту проживания женщины он не дошел несколько метров — устройство взорвалось в его руках”, — говорится в сообщении.

Следствие еще продолжается, правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

  • Ранее сообщалось, что на военной базе недалеко от города Бата в Экваториальной Гвинее в результате серии взрывов 7 марта погибло по меньшей мере 20 человек.
  • Позже стало известно, что по меньшей мере 31 человек погиб в результате взрывов на военной базе в портовом городе Бата в Экваториальной Гвинее.
Теги: взрыв, Київська область, Боярка, вибухівка

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