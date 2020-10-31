В результате сильного землетрясения, которое произошло в пятницу в Эгейском море, в Турции и Греции погибли 19 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По словам очевидцев, люди в панике выбегали на улицы турецкого города Измир после землетрясения силой до 7,0 балла.

Президентство Турции по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) заявило, что 17 человек погибли, один из них утонул, еще 709 человек получили ранения.

В то же время, на греческом острове Самос двое подростков, мальчик и девочка, были найдены мертвыми под обломками стены.

На данный момент поисково-спасательные операции продолжаются в 17 обрушившихся или поврежденных зданиях в Измире.