Об этом сообщает Reuters.
По словам очевидцев, люди в панике выбегали на улицы турецкого города Измир после землетрясения силой до 7,0 балла.
Президентство Турции по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) заявило, что 17 человек погибли, один из них утонул, еще 709 человек получили ранения.
В то же время, на греческом острове Самос двое подростков, мальчик и девочка, были найдены мертвыми под обломками стены.
На данный момент поисково-спасательные операции продолжаются в 17 обрушившихся или поврежденных зданиях в Измире.
- В пятницу, 30 октября, в Эгейском море – у побережья Турции и Греции произошло мощное землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов.