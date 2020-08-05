По меньшей мере 15 человек погибли и более 1500 были вынуждены покинуть свои дома после проливных дождей, которые стали причинами наводнений и оползней в Южной Корее.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В двух регионах страны 42 дня подряд шли проливные дожди. Премьер-министр Чунг Це Кюн призвал объявить эти регионы зонами бедствия. Этот сезон дождей самый продолжительный за последние семь лет.

Спасательные работы осложняются ограничениями из-за коронавируса.

Есть опасения, что переполнены временные приюты могут стать причиной новых вспышек вируса.

Недели дождей затопили огромные участки сельскохозяйственных угодий. В столице страны Сеуле разлившаяся река Хан затопила автострады и мосты.

Около 1300 домов по всей стране затопило или засыпало оползнями. При этом почти 1000 дорог и мостов – повреждены.