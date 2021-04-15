Голова ГО "Центр нових рішень", Надзвичайний та Повноважний Посол, заступник голови Адміністрації президента України (з 15.07.2015 до 16.05.2019) Костянтин Єлісєєв розповів про три аспекти відновлення ядерного статусу України.

Про це він розповів у коментарі #Буквам.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі на порядок денний вийде питання відновлення ядерного статусу.

“В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?”, – резюмував дипломат.

Єлісєєв підкреслив, що поважає українського посла Мельника і вважає його найефективнішим послом, великим патріотом України.

За його словами, питання відновлення ядерного статусу України дуже непросте.

“З одного боку є питання скажімо політично-патріотичного значення, з іншого боку є питання справедливості і є питання технічно-фінансових аспектів. Тому якщо виходити з патріотично-політичної позиції, то звичайно це питання має право на життя. Якщо виходити з фінансово-технічних то, як я розумію, це не дуже просто”, – заявив Єлісєєв.

Він зазначив, що технічно-фінансове питання дуже непросте і тут краще говорити з експертами, які зможуть детально все розказати.

“Але якщо казати про політико-безпекову і патріотичну складову, то я можу зрозуміти позицію тих, хто виступає за відновлення ядерної зброї. Тому давайте скажемо чесно, що якби на території України сьогодні була ядерна зброя. А ви знаєте, що ми відмовилась від третьою за потужністю чи навіть другою за потужністю ядерної зброї, ядерним потенціалом, то я думаю навряд чи би Росія окупувала Крим і Донбас і так до себе поводила з Україною. Давайте скажемо чесно. І по-друге, звичайно цей Будапештський меморандум, який нас схилили підписати і як кажуть нам його запропонували нажаль не спрацював і не забезпечив відповідно національної безпеки і не забезпечив нам територіальної ціліснісності”, – пояснив дипломат.

Нагадаємо, після розпаду Радянського Союзу в розпорядженні України опинився третій за потужністю в світі ядерний арсенал. У 1991 році він включав у себе 1,7 тисячі ядерних боєголовок, 44 стратегічних бомбардувальники та 176 міжконтинентальних ракет. Від усього цього арсеналу Україна відмовилася в обмін на гарантії безпеки від провідних ядерних держав.

В жовтні 1991-го Верховна Рада ухвалила постанову “Про без’ядерний статус України”, а через три роки, в грудні 1994-го, між Україною, США, Росією та Великою Британією був підписаний Будапештський меморандум, учасники якого гарантували нашій державі повагу незалежності, суверенітету та наявних кордонів. Офіційно Україна втратила статус ядерної держави 2 червня 1996 року, коли з території країни була вивезена остання боєголовка.