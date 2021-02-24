Об этом в Facebook пишет председатель фракции Олег Абрамичев.

“Позиция нашей партии является категорической, ведь вопрос декоммунизации – это не формальность, это – публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии снова, уже в третий раз, вернуть проспекту имя кровавого маршала являются полностью противозаконными, ведь согласно действующему законодательству, ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, который занимал руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней Сталинской республики”, – подчеркнул он.

Депутаты “Европейской Солидарности” призвали Харьковский горсовет выполнять программу декоммунизации, “а не заниматься популяризацией лидеров советской диктатуры, которые разрушали и уничтожали украинский и Украины”.

Фракция требует снять с повестки дня заседания III сессии Харьковского городского совета вопрос переименования проспекта Петра Григоренко на имя маршала Жукова.

“И не продвигать противозаконные инициативы, которые распространяют раскольнические настроения в обществе и угрожают независимости, суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины”, – заявил руководитель фракции.