Об этом в Facebook пишет председатель фракции Олег Абрамичев.
“Позиция нашей партии является категорической, ведь вопрос декоммунизации – это не формальность, это – публичное отношение украинского народа к советскому диктаторскому режиму. Попытки мэрии снова, уже в третий раз, вернуть проспекту имя кровавого маршала являются полностью противозаконными, ведь согласно действующему законодательству, ни один объект топонимики в Украине не может быть назван в честь человека, который занимал руководящие должности в высших органах власти и управления тогдашней Сталинской республики”, – подчеркнул он.
Депутаты “Европейской Солидарности” призвали Харьковский горсовет выполнять программу декоммунизации, “а не заниматься популяризацией лидеров советской диктатуры, которые разрушали и уничтожали украинский и Украины”.
Фракция требует снять с повестки дня заседания III сессии Харьковского городского совета вопрос переименования проспекта Петра Григоренко на имя маршала Жукова.
“И не продвигать противозаконные инициативы, которые распространяют раскольнические настроения в обществе и угрожают независимости, суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины”, – заявил руководитель фракции.
- 19 июня 2019 года Харьковский горсовет принял решение о переименовании декоммунизированного проспекта Петра Григоренко.
- Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за возвращения харьковскому проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
- 8 ноября Второй апелляционный административный суд в Харькове подтвердил незаконность возвращения имени маршала Георгия Жукова городскому проспекту Петра Григоренко.
- 26 февраля 2020 года Харьковский городской совет снова принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.