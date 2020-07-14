Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Речь идет о законопроекте № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (рассматривается во втором чтении).

Нардепы рассматривали поправки в течение предыдущей пленарной недели, но документ принять не успели.

Общее количество поправок к законопроекту составляет около 3,5 тысяч.

Кроме того, в повестке дня есть проект закона о безопасности и качестве донорской крови и ее компонентов, а также законопроект о нотариате.

К рассмотрению запланированы законопроекты: относительно меценатской деятельности в сфере спорта; о медиации; о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства и другие.

Также сегодня запланировано проведение двух внеочередных заседаний.

Первое будет проведено в связи с требованием 158 народных депутатов. На повестке дня шесть законопроектов, среди которых:

• по усовершенствованию условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии;

• относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами;

• о дополнительной государственной поддержке детских центров “Артек” и “Молодая гвардия” на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса;

• относительно повышения размера стипендии и ежегодного пособия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

• относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей;

• внесение изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию физической культуры и спорта.

Второе внеочередное заседание созывается в связи с требованием 150 нардепов. На нем рассмотрят один законопроект относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах.