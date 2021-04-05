Наводнения и оползни, вызванные тропическим циклоном Сероя в группе островов на юго-востоке Индонезии и Восточного Тимора, унесли жизни как минимум 55 человек и привели к перемещению тысяч людей.

Об этом сообщает агентство Reuters и местное агентства по чрезвычайным ситуациям BNPB.

В частности, по информации BNPB, в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенггара погибли 55 человек и 40 пропали без вести, еще тысячи пострадали. Кроме того, как сообщил журналистам главный директор службы гражданской защиты Исмаэль да Коста Бабу, более 1500 человек были эвакуированы.

По данным BNPB, в Индонезии обрушилось несколько мостов, упали деревья и заблокировали некоторые дороги. Также в результате сильной волны, вызванной циклоном, затонуло судно, что усложнило поисково-спасательные операции.

Агустинус Пайонг Боли, заместитель главы правительства Восточного Флореса, сказал, что спасатели остановили эвакуацию, потому что шторм все еще бушевал, и им нужна тяжелая техника.

Власти опасались, что в Лембате, где погибли по меньшей мере 20 человек, тела были смыты течением.

“Мы используем резиновые лодки для поиска тел в море. На некоторые деревни наводнения обрушились, когда люди спали”, – сказал Reuters Томас Ола Лангодай, заместитель главы правительства района Лембата.

Президент Джоко Видодо выразил соболезнования и призвал жителей следовать указаниям полевых офицеров во время экстремальной погоды.

По сообщению агентства погоды Индонезии, циклон Сероя обрушился на море Саву к юго-западу от острова Тимор рано утром в понедельник.

Агентство сообщило, что в течение следующих 24 часов интенсивность циклона может усилиться, что приведет к еще более сильному дождю, волнам и ветрам.