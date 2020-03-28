Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Палица опубликовал отрывок из сериала “Слуга народа”, на котором Зеленский-Голобородько послал в задницу МВФ.

“Мне в образе президента понравился именно этот решительный поступок, где он принял решение в пользу страны, несмотря на советы всякого хлама, который финансируется извне. И я поверил! Очень не хочется почувствовать себя лохом”, – прокомментировал он ролик.

Мені в образі Президента сподобався саме цей рішучий вчинок , де він прийняв рішення на користь Країни, не дивлячись на поради всякого непотребу, який фінансується зовні. І я повірив ! Дуже не хочеться відчути себе ЛОХОМ( Опубликовано Ігором Палицей Суббота, 28 марта 2020 г.

Следует отметить, что 24 марта Кабмин внес в Раду законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, которые запретят возвращения национализированных банков их экс-владельцам.

Как известно, сейчас Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. Ряд условий для нее уже были выполнены Украине. Сейчас Фонд ожидает выполнения еще нескольких условий, в частности, принятия закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.

Однако 25 марта нардепы, входящие в орбиту Коломойского – Игорь Палица, Александр Дубинский, Ольга Смаглюк, Олег Дунда – подали альтернативные законопроекты.