Воздушные силы не подтвердили залет в пространство Украины вертолета РФ

Соответствующее заявление опубликовано на странице ВС в Facebook.
Как сообщалось, во вторник, 16 марта, пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) в Сумской области визуально зафиксировал залет вертолета на расстояние около 50 метров на территорию Украины, сразу вернул обратно
Воздушные силы тоже фиксировали его, однако не могут подтвердить информацию о нарушениях воздушного пространства Украины.
“Дежурные силы Воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), как полсотни метров, не представляется возможным”, — говорится в сообщении.
Пограничники обратились в ВС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам по поводу возможного нарушения режима государственной границы Украины российским вертолетом. Они требуют сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, приведшие к возможному нарушению.
- Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российских самолетов Ту-142 в небе над Северным морем.