Воздушные силы не подтвердили залет в пространство Украины вертолета РФ

Командование Воздушных Сил ВС Украины не может подтвердить нарушение украинского воздушного пространства российским вертолетом.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ВС в Facebook.

Как сообщалось, во вторник, 16 марта, пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) в Сумской области визуально зафиксировал залет вертолета на расстояние около 50 метров на территорию Украины, сразу вернул обратно

Воздушные силы тоже фиксировали его, однако не могут подтвердить информацию о нарушениях воздушного пространства Украины.

“Дежурные силы Воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое ​​незначительное расстояние (факт нарушения), как полсотни метров, не представляется возможным”, — говорится в сообщении.

Пограничники обратились в ВС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам по поводу возможного нарушения режима государственной границы Украины российским вертолетом. Они требуют сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, приведшие к возможному нарушению.