Covid-19 Украина

обновлено 17.03.2021 в 01:01

Всего:

1477190 (+9642)

Болеют:

216284 (+9642)

Выздоровели:

1232209 (+6202)

Умерло:

28697 (+264)

02:00 Moderna начала испытания вакцины от коронавируса на детях
01:06 Воздушные силы не подтвердили залет в пространство Украины вертолета РФ
00:39 Tinder инвестировал в проект по определению насильников по номеру телефону

16 марта

23:59 Tesla впервые показала электрогрузовик Semi в действии: видео
23:10 Арестович оправдался, что «на**й послал бота». Но бот — не бот, и на других людей он тоже ругался
22:18 Дедушкой Миланы Маханец оказался чиновник Рады
21:48 В администрации Байдена представили изменения в иммиграционной политике
21:40 Украинцы чаще всего не хотят делать COVID-прививку из-за «недостаточно безопасных вакцин»: опрос
21:28 Бывшие узники Кремля призвали Зеленского не атаковать Порошенко через борьбу с Медведчуком
21:21 Audi полностью прекращает разработку бензиновых и дизельных двигателей
21:10 Принц Гарри впервые поговорил с родственниками после скандального интервью
20:38 Только 18% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении
20:26 Глава УГКЦ и другие религиозные деятели вакцинировались от COVID-19 (видео)
20:23 Нет признаков того, что вакцина AstraZeneca провоцирует образование тромбов, – регулятор ЕС
20:20 В США назначат ответственную за восстановление малого бизнеса после COVID-19
20:11 Раде предлагают денонсировать «харьковские соглашения»: законопроект
20:00 Впервые в истории: мужчина-трансгендер Элиот Пейдж появится на обложке журнала Time
19:58 Суды, правительство, Верховная Рада и не только: кому больше всего не доверяют украинцы
19:33 В Великобритании требуют провести расследование по распространению коронавируса
19:27 Гендиректор «Укроборонпрома» заболел COVID-19 во время поездки в Японию
19:26 Ватикан запретил священникам благословлять однополые браки
19:19 Киев и Винницкая область близки к переходу в «красную» зону карантина, – Степанов
19:12 Деми Ловато анонсировала новый альбом
19:06 В Днепре экс-главаря «ЛНР» Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку
18:56 Новую линейку одежды Adidas представила модель с волосатыми подмышками
18:39 Собака, украденная со двора своего владельца в США, вернулась домой через 13 лет
18:36 «Вы лицемеры безграмотные»: Арестович выругался на тех, кто требовал его отставки после грубости в соцсетях
18:34 Завершение земельной реформы: Рада успела пройти 160 поправок к законопроекту из свыше 3 тысяч
18:18 В Европе пройдут учения НАТО Defender-Europe 21
17:57 Три новых песни Дрейка вошли в топ-3 Billboard

Воздушные силы не подтвердили залет в пространство Украины вертолета РФ

Командование Воздушных Сил ВС Украины не может подтвердить нарушение украинского воздушного пространства российским вертолетом.

Среда, 17 марта 2021, 01:06

Соответствующее заявление опубликовано на странице ВС в Facebook.

Как сообщалось, во вторник, 16 марта, пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) в Сумской области визуально зафиксировал залет вертолета на расстояние около 50 метров на территорию Украины, сразу вернул обратно

Воздушные силы тоже фиксировали его, однако не могут подтвердить информацию о нарушениях воздушного пространства Украины.

“Дежурные силы Воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, но зафиксировать такое ​​незначительное расстояние (факт нарушения), как полсотни метров, не представляется возможным”, — говорится в сообщении.

Пограничники обратились в  ВС ФСБ РФ по Белгородскому и Воронежскому участкам по поводу возможного нарушения режима государственной границы Украины российским вертолетом. Они требуют сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, приведшие к возможному нарушению.

  • Ранее военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российских самолетов Ту-142 в небе над Северным морем.
Теги: МВД РФ, вертоліт, Повітряні сили, російський вертоліт, РФ

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook