Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что введение полного локдауна на три недели скажется на экономике не так существенно, как "карантин выходного дня".

Об этом он рассказал в интервью изданию LB.ua.

“Мы считали, что локдаун на 3 недели добавит максимум к 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не больше 1% в любом случае. Это, конечно, плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизнях людей, то это уже вопрос не денег”, – сказал глава Комитета ВР.

По его словам, проблема карантина выходного дня заключается в том, что государство не может администрировать льготы для граждан.

“Если у предпринимателей есть долги, то они перекредитуются по “5/7/9”. С учётом инфляции у них получается нулевая ставка по этим кредитам. Если мы говорим о помощи по частичной занятости, по минимальной зарплате, то это тоже есть. И вот почему я против карантина «выходного дня». Потому что проблема карантина “выходного дня” состоит в том, что мы не можем администрировать льготы, которые предоставляем. Мы не можем реально проверить: кто работает, а кто нет, в каком объеме работает. Если же мы говорим о локдауне, то в этом вопросе с локдауном проще. Президент огласил инициативы по поддержке и бизнеса и украинцев в период карантина. Это действительно достаточно большие финансовые программы и если правительство найдет на них средства, это будет значительная поддержка и бизнесу и наемным работникам за счет государства. Президент даже налоговые долги до 3000 грн. предложил списать”, – добавил он.