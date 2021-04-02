В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что американцы, которые получат обе дозы вакцины от коронавируса COVID -19 смогут свободно путешествовать по стране и за ее пределами, соблюдая при этом масочный режим и меры социального дистанцирования.

Об этом сообщает NYT.

Медики пояснили, что американцы, которым сделают обе дозы вакцины от коронавируса, смогут путешествовать с “низким риском” для себя как по территории США, так и за пределами страны. При этом, необходимо избегать массового скопления людей, носить маску в общественных местах, придерживаться социального дистанцирования, часто мыть руки.

Главный плюс – таким американцам не нужно будет сдавать тест на коронавирус, куда бы они не прилетели – будь-то другая страна или континент (если это разрешено их внутренними правилами). Также не нужно будет проходить карантин по возвращению в США.

При этом, для посадки в самолет, который направляется на территорию США, все равно необходим отрицательный тест на коронавирус, даже если у путешественника есть обе дозы вакцины. Также необходимо будет сдать тест через 3 – 5 дней по возвращению в США. Это обусловлено тем, что вакцинированные люди все еще могут быть инфицированы вирусом, но переносить заболевание в более легкой форме.

Как правило, американцы получают две дозы вакцины от коронавируса с перерывом в две недели. Иммунитет вырабатывается спустя две недели после вакцинации однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson. Аналогичная иммунная реакция вырабатывается спустя две недели посл получения второй дозы двухдозовой вакцины от Pfizer-BioNTech или Moderna.

В марте в CDC сообщили, что вакцинированные американцы могут собираться и при этом быть без защитных масок. Теперь им также можно путешествовать с низким риском заражения.

Что касается тех, кто еще не вакцинирован от коронавируса, правила усложнили. Чтобы вылететь за пределы своего штата, необходимо сдать тест на коронавирус за 1 – 2 дня до полета, а потом – через 3 – 5 дней по завершению поездки. Если путешественник откажется сдавать второй тест, он обязан выдержать карантин в течение 7 – 10 дней.

В CDC обратили внимание на то, что возможность попасть в ЕС по-прежнему закрыта. Некоторые исключения существуют только для привитых американцев. С 26 марта полностью вакцинированные американцы, которые могут предъявить доказательства вакцинации, могут посетить, например, Исландию. При этом, не нужно будет сдавать тест и быть на карантине.

Некоторые круизные кампании также стали требовать полной вакцинации от желающих попасть в круиз. К примеру, Royal Caribbean требует, чтобы пассажиры и члены экипажа в возрасте 18 лет и старше были вакцинированы для посадки на борт Virgin Voyages, Crystal Cruises и другие. Весной и летом компании планируют возобновить круизные туры.

На данный момент американские авиакомпании не требуют вакцинации перед поездкой.

В Airlines for America прогнозируют, что количество авиаперевозок постепенно увеличится до 2023 – 2024 годов.