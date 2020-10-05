Полнокадровая камера Zeiss ZX1 на базе Android стала доступна для предварительного заказа за 6 тысяч долларов.

Об этом пишет издание The Verge.

Компания B&H Photo разослала электронные письма, в которых говорилось, что камера Zeiss ZX1 скоро появится и теперь доступна для предварительного заказа за 6000 долларов. Изначально планировалось выпустить ее в начале 2019 года.

Зачем кому-то платить 6000 долларов за ZX1?

Издание отмечает, что это единственная в своем роде камера. Он имеет 37-мегапиксельный полнокадровый сенсор, фиксированный объектив 35 мм f/2, электронный видоискатель и три диска для управления диафрагмой, выдержкой и ISO.

Что еще более необычно, камера имеет 4,3-дюймовый сенсорный экран и работает под управлением версии Android, включая встроенную версию Adobe Lightroom, так что вы можете редактировать прямо на самом устройстве. Также есть Wi-Fi, USB-C и 512 ГБ встроенной памяти.

Среди прочих заявленных прежде характеристик Zeiss ZX1:

диапазон светочувствительности ISO 80–51 200;

диапазон выдержек — от 1/8000 до 30 с;

поддержка записи видео в формате 4К (3840 × 2160 пикселей) со скоростью 30 кадров/с или Full HD (1920 × 1080 точек) со скоростью 60 кадров/с;

аккумулятор на 3190 мА/ч;

габариты 142 × 93 × 46 мм при весе 800 граммов.

Ценность ZX1 будет зависеть от user experience и того, насколько эффективно работает ее программное обеспечение.