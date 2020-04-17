Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник просит отстранить его от должности на время расследования дела о взятках.

Об этом Поворозник сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, 14 апреля СМИ с ссылкой на “источники в правоохранительных органах и СБУ” распространили информацию о том, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник якобы требовал через посредника взятку в 125 тысяч долларов (более 3 миллионов гривен) от представителя компании-застройщика.

Сам Поворозник отрицает, что получал или вымогал взятку. Он сообщил, что в этот день в его кабинет наведались сотрудники Службы безопасности Украины. Визит правоохранителей, по его словам, был связан с тем, что он встречался в своем кабинете с человеком, которого считают причастным к преступлению. Поворозник был вызван на допрос в качестве свидетеля в пятницу, 17 апреля.

Замглавы КГГА проинформировал, что допрос не состоялся, но он хочет, чтобы “следствие завершилось оперативно, было объективным и прозрачным”.

Поворозник заверил, что “готов на сотрудничество со следствием”, и сообщил, что обратился к Виталию Кличко с просьбой отстранить его от должности на время расследования.

“Чтобы не было мыслей, что каким-то образом могу влиять на следствие, я принял решение и обратился к городскому голове с просьбой отстранить меня от исполнения обязанностей первого заместителя председателя КГГА на время проведения следствия. Надеюсь, что эта история закончится быстро и справедливо”, — написал он.