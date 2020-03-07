В Министерстве социальной политики заверили, что проиндексированные пенсии до конца года получат 11 млн украинцев. Рост пенсии составит 11%.

Об этом сообщила в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” новый министр соцполитики Марина Лазебная.

“Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля”, — заверила она.

Размер пенсий, по словам министра, увеличится на 11%.

“В этом году это 11% — это 50% от инфляции и 50% от средней заработной планы предыдущего года. То есть на 11% должны быть повышены пенсии”, — добавила Лазебная.

О том, когда пенсионерам ожидать повышения выплат, министр умолчала, но заверила, что норма, при которой индексация пенсий по закону должна проходить ежегодно в марте, будет возвращена.

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