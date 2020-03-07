Об этом сообщила в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” новый министр соцполитики Марина Лазебная.
“Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля”, — заверила она.
Размер пенсий, по словам министра, увеличится на 11%.
“В этом году это 11% — это 50% от инфляции и 50% от средней заработной планы предыдущего года. То есть на 11% должны быть повышены пенсии”, — добавила Лазебная.
О том, когда пенсионерам ожидать повышения выплат, министр умолчала, но заверила, что норма, при которой индексация пенсий по закону должна проходить ежегодно в марте, будет возвращена.
- Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины собирается провести индексацию пенсий в сентябре 2020 года. Предварительно индексация была запланирована на начало марта, однако Правительство ее не согласовало.
- По словам Президента Владимира Зеленского, Правительство Алексея Гончарука, которое было отправлено в отставку, не представило реального плана по повышению пенсий украинцам.
- Новый Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что индексация пенсий произойдет до конца года.