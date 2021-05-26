Ексміністр економіки і позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов викликав журналіста Юрія Бутусова на інтелектуальну дуель після звинувачень у корупції.

Про це він написав у Facebook.

“Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель – дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей 19го сторіччя)”, – написав Милованов.

Він зазначив, що у разі, якщо виграє Бутусов, вони разом підуть до НАБУ і журналіст напише заяву, а радник керівника ОП дасть свідчення.

“Якщо хабаря немає і Бутусов програє дуель (а я впевнений що так і буде, бо правда за мною), то Бутусов на камери віджимається від полу (чисто без малювання) 20 разів і голосно говорить «Я крикуха і еропка»”, – додав Милованов.

До цього Юрій Бутусов написав у “>Facebook, що “Київська школа економіки та менеджменту”, директором якої є Милованов, отримала хабар в 1,68 млн грн від “Укроборонпрому” у день призначення Милованова членом наглядової ради концерну.

“В той же день призначення Милованова, 21 травня, в системі Прозорро був опублікований договір між компанією “Спецтехноекспорт” – дочірнім підприємством Укроборонпрому і Київською школою економіки”, – пише журналіст.

Бутусов зазначає, що торги були проведені 20 травня, буквально напередодні призначення Милованова, але конкурентів на них не було — закупівлю провели в одного учасника.

За інформацією журналіста, підприємство заплатило за “послуги з проведення дослідження” приватній школі 1,68 млн грн.