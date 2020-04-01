Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к Илону Маску с просьбой отправить в Украину аппараты для искусственной вентиляции легких, которые в Tesla обещают отправить в больницы по всему мир.

Об этом Ульяна Супрун написала в Twitter на странице владельца компании Tesla Илона Маска.

Бывший министр здравоохранения прокомментировала пост Илона Маска.

“Меня зовут Улана Супрун и я бывший министр здравоохранения Украины. Украина остро нуждается в вентиляторах. У нас только 3500 в отделениях интенсивной терапии, и у нас население 37 миллионов. Пожалуйста, помогите нам!” – написала Супрун.

Маск написал, что компания Tesla располагает дополнительными аппаратами ИВЛ. Компания готова доставить их в больницы по всему миру.

“Устройство и стоимость доставки бесплатны. Единственное требование заключается в том, что аппараты необходимы пациентам немедленно, а не для хранения на складах. Пожалуйста, дайте знать мне или обратитесь в Tesla”, – написал Илон Маск.