Пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС: фото, видео

Об этом сообщила сотрудница прессслужбы Энергоатом Наталья Дегтяренко в Facebook.
Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами.
Дегтяренко сообщила, что пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС.
“Огонь приблизился к промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м … Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС”, – написала Дегтяренко.
Она также добавила соответствующие фото.
Фото: Natalia Degtyarenko / facebook.com
- Лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Впоследствии площадь возгораний в зоне увеличилась.
- Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, как предполагается, причастен к пожару в лесу в Чернобыльской зоне.