Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 20:02

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Пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС: фото, видео

Пожар в Чернобыльской зоне уже добрался территории 5 энергоблока ЧАЭС.

Понедельник, 13 апреля 2020, 20:33

Об этом сообщила сотрудница прессслужбы Энергоатом Наталья Дегтяренко в Facebook.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами.

Дегтяренко сообщила, что пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС.

“Огонь приблизился к промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м … Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС”, – написала Дегтяренко.

Она также добавила соответствующие фото.

Пожар в зоне ЧАЭС Пожар в зоне ЧАЭС Пожар в зоне ЧАЭС

Фото: Natalia Degtyarenko / facebook.com

  • Лесной пожар на площади 20 га в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Впоследствии площадь возгораний в зоне увеличилась.
  • Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, как предполагается, причастен к пожару в лесу в Чернобыльской зоне.
Теги: лесные пожары, Чернобыльская АЭС, Чернобыльская зона

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