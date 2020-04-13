Пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС: фото, видео

Пожар в Чернобыльской зоне уже добрался территории 5 энергоблока ЧАЭС.

Об этом сообщила сотрудница прессслужбы Энергоатом Наталья Дегтяренко в Facebook.

Ранее сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиационными отходами.

Дегтяренко сообщила, что пожар добрался к территории 5 энергоблока ЧАЭС.

“Огонь приблизился к промышленной площадки нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 200 м … Горит и около 5 энергоблока ЧАЭС”, – написала Дегтяренко.

Она также добавила соответствующие фото.

Фото: Natalia Degtyarenko / facebook.com