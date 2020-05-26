Соответствующий пост Антоненко опубликовала в Facebook.
Как сообщалось ранее, вечером 25 мая в одном из корпусов Александровской клинической больницы Киева, куда доставляют больных COVID-19, произошел пожар.
По словам главврача больницы, изначально предполагалось, что пожар произошел из-за замыкания проводки, однако эта версия не подтвердилась.
“Первоначальная версия “короткое замыкание проводки” не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог”, — написала Антоненко.
Она выразила надежду на то, что пождигатель будет найден, и проинформировала, что на месте происшествия работает полиция.
Отметим, сперва в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям не сообщали предполагаемую причину пожара. В настоящее время на сайте ГСЧС сообщается, что причиной пожара было “короткое замыкание с последующим горением”.
Полиция Киева в настоящее время не комментировала происшествие.
- Как известно, Александровская больница попала и “первую волну” и “вторую волну” медучреждений, подготовленных для приема больных с подозрением на коронавирус COVID-19 и их лечения.
- 26 марта мэр Киева Виталий Кличко лично проинспектировал инфекционное отделение Александровской больницы.