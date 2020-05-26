Главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко заявили, что причиной пожара в медучреждении был поджог.

Соответствующий пост Антоненко опубликовала в Facebook.

Как сообщалось ранее, вечером 25 мая в одном из корпусов Александровской клинической больницы Киева, куда доставляют больных COVID-19, произошел пожар.

По словам главврача больницы, изначально предполагалось, что пожар произошел из-за замыкания проводки, однако эта версия не подтвердилась.

“Первоначальная версия “короткое замыкание проводки” не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог”, — написала Антоненко.

Она выразила надежду на то, что пождигатель будет найден, и проинформировала, что на месте происшествия работает полиция.

Отметим, сперва в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям не сообщали предполагаемую причину пожара. В настоящее время на сайте ГСЧС сообщается, что причиной пожара было “короткое замыкание с последующим горением”.



Полиция Киева в настоящее время не комментировала происшествие.