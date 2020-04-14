На территории Чернобыльской зоны удалось потушить огонь, который бушевал на протяжении 10 дней. При этом, есть еще незначительные очаги тления.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар удалось потушить, а уровень радиационного фона сейчас в норме.

“Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас – в целом в норме”, – написал Фирсов.

Он отметил, что пожарники пытались потушить огонь 10 суток.

В свою очередь в ГСЧС отметили, что открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, но есть еще незначительные очаги тления.

Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.