Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар удалось потушить, а уровень радиационного фона сейчас в норме.
“Если коротко – пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас – в целом в норме”, – написал Фирсов.
Он отметил, что пожарники пытались потушить огонь 10 суток.
В свою очередь в ГСЧС отметили, что открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, но есть еще незначительные очаги тления.
Напомним, что 4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.
По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.
- Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
- 9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.
- В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.