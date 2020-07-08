Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пожары в Луганской области удалось локализовать.

Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства.

“На протяжении вчерашнего дня, оперативно, на протяжении трех часов, из соседних областей были перекинуты большие силы и воздушной, и наземной техники, больше 1000 работников ГСЧС, привлечены Вооруженные силы, Национальная гвардия. Все включились. Фактически за ночь, на утро пожар был локализован”, – заявил он.

При этом, по словам премьера, в Луганской области остаются три сравнительно небольших очага пожаров.

“По предварительным оценкам больше 30 домов сгорело полностью и я сегодня дал поручение представителям местные власти подготовить предварительный кошторис для срочного выделения средств пострадавших семьям. Средства в резервном фонде есть”, – добавил Шмыгаль.

Ранее президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.