Об этом Шмыгаль рассказал на заседании правительства.
“На протяжении вчерашнего дня, оперативно, на протяжении трех часов, из соседних областей были перекинуты большие силы и воздушной, и наземной техники, больше 1000 работников ГСЧС, привлечены Вооруженные силы, Национальная гвардия. Все включились. Фактически за ночь, на утро пожар был локализован”, – заявил он.
При этом, по словам премьера, в Луганской области остаются три сравнительно небольших очага пожаров.
“По предварительным оценкам больше 30 домов сгорело полностью и я сегодня дал поручение представителям местные власти подготовить предварительный кошторис для срочного выделения средств пострадавших семьям. Средства в резервном фонде есть”, – добавил Шмыгаль.
Ранее президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.
- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Позже стало известно, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.