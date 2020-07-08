Об этом рассказал на заседании правительства глава Национальной полиции Игорь Клименко.
“У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами”, – пояснил он.
Ранее президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.
- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Позже стало известно, что предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.