Правоохранители рассматривают вероятность начала пожаров в Луганской области из-за обстрелов боевиков.

Об этом рассказал на заседании правительства глава Национальной полиции Игорь Клименко.

“У нас есть оперативная информация, что накануне был обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами”, – пояснил он.

Ранее президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.