Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пожарами в Луганской области, по состоянию на 08:00 9 июля остаются два очага горения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

“На территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств”, -говорится в сообщении.

Также спасатели сообщили, что эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро” 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.

“Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожил 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”. В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек”, – сообщают в ГСЧС.

Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тысяч гектар.