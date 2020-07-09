Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
“На территории Новоайдарского района продолжается тушение отдельных очагов горения лесной подстилки на территории Боровского (кварталы 21, 23), Капитановского (кварталы 80, 103) и Ахтырского (кварталы 41, 51) лесничеств”, -говорится в сообщении.
Также спасатели сообщили, что эвакуировали из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива “Волчье озеро” 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселили.
“Огонь уничтожил 23 и повредил 36 жилых домов в с. Смоляниново и уничтожил 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”. В результате пожара подтверждена гибель 5 человек и 34 человека (из них 15 детей) были госпитализированы. За медицинской помощью в больницу обращалась 71 человек”, – сообщают в ГСЧС.
Ориентировочная площадь пожара составляет около 5 тысяч гектар.
- Ранее сообщалось, что масштабный пожар в Луганской области распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Огонь уничтожил несколько десятков жилых домов, погиб местный житель.
- Предварительно погибли четыре и пострадали девять человек.
- Позже Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пожары в Луганской области удалось локализовать.
- По одной из версий пожар мог начаться из-за обстрела боевиков.
- Утром 9 июля в Луганской области определили чрезвычайную ситуацию регионального уровня.