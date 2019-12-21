В Одесе, после пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, были уволены руководители ГСЧС в области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей.

В соответствующем указано сказано об увольнении начальника управления генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.

Теперь, на должность начальника регионального управления ГСЧС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.

Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.