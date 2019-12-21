Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В частности, были уволены начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской Области и один из его заместителей.
В соответствующем указано сказано об увольнении начальника управления генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака и его заместителя Михаила Вовка.
Теперь, на должность начальника регионального управления ГСЧС назначен полковник гражданской защиты Вадим Шулюк.
Напомним, в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, погибли 16 человек, еще 47 пострадавших.
- 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. В тот же день студентка колледжа скончалась в больнице от полученных травм.
- В полиции начали расследование по делу о пожаре в одесском колледже. Рассматриваются несколько версий начала пожара: в частности, возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджег.
- Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге, которую подозревают в служебной халатности.