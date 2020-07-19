В Нанте (Франция) в ходе расследования пожара в соборе Святых Петра и Павла полиция задержала 39-летнего мужчину.

Об этом сообщает BFM TV.

Правоохранители выяснили, что мужчина – волонтер епархии, который за день до пожара отвечал за закрытие собора на ночь. Тем не менее прокурор настаивает, что любые выводы на данный момент являются преждевременными, потому что экспертиза места распространения огня только началась.

Сейчас идет научное и криминалистическое расследование. Правоохранители просматривают видео с камер наблюдения, на территории собора работает техника и эксперты по пожарной безопасности.