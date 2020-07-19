Об этом сообщает BFM TV.
Правоохранители выяснили, что мужчина – волонтер епархии, который за день до пожара отвечал за закрытие собора на ночь. Тем не менее прокурор настаивает, что любые выводы на данный момент являются преждевременными, потому что экспертиза места распространения огня только началась.
Сейчас идет научное и криминалистическое расследование. Правоохранители просматривают видео с камер наблюдения, на территории собора работает техника и эксперты по пожарной безопасности.
- Ранее сообщалось, что утром 18 июля в соборе Святых Петра и Павла в Нанте возник сильный пожар.
- Позже стало известно, что расследование возможных причин пожара во французском соборе Святых Петра и Павла свидетельствует о том, что его могли поджечь.