Пожар в Чернобыльской зоне за 10 дней уже уничтожил 12 бывших сел, добрался до территории 5 энергоблока ЧАЭС.

#Буквы рассказывают все подробности о происшествии.

Как все началось и где горит

4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.

По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли. Уточнить цифру сейчас сложно из-за сильного задымления.

Фото: dsns.gov.ua

9 апреля полиция эвакуировала граждан, которые проживают в поселке городского типа Полесское, расположенном на территории зоны отчуждения. На прилегающую территорию был ограничен допуск граждан: закрыты КПП на границе зоны отчуждения Полесское и Овруч.

Команда “Dronarium Украина” сделала при помощи дрона впечатляющие фото пожара с высоты птичьего полета.

Ситуация по состоянию на 13 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств в Киевской области.

К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС.

По словам члена общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, ситуация критическая, ведь сейчас огонь движется по направлению ветра — к ЧАЭС.

Он добавил, что Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

По состоянию на вечер 13 апреля пожар в Чернобыльской зоне уже добрался до территории 5 энергоблока ЧАЭС.

Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин заверил, что по состоянию на вечер понедельника угрозы объектам ЧАЭС нет.

“По состоянию на 23:00 огонь не угрожает большим объектам, которые есть в Чернобыле. Да, огонь есть. Низовой огонь есть, который на листьях. Был и огонь, который перекидывался с деревьев на деревья, который тушили самолетами. Но сейчас объекты небезопасные, они в безопасности”, — добавил он.

Рябчин добавил, что в Чернобыльской зоне, где продолжается ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.

Что уничтожил огонь

В ГСЧС сообщили, что огонь уничтожил уже более 200 га леса. Огнем уничтожены не только леса, но и 12 удаленных сел, кладбище. Уже сгорели территории бывших деревень Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянська, Ковшилевка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Изумрудный, Волхов, Чистогаловка. Сгорела территория военного города Чернобыль-2, от пожара пострадало город Чернобыль.

От пожара погибли и пострадали сотни животных. Солому и молодую траву, которой питались животные, изменили пепел и обугленная земля.

Причины пожара

Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

6 апреля по факту пожара в Чернобыльской зоне полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция этой статьи предусматривает штраф от 50 до 120 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.

Фото: kv.npu.gov.uа

Пожар и радиация

6 апреля Государственный научно-технический центра сообщил, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и пригороде.

8 апреля киевлян убеждали, что концентрация цезия в воздухе после лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения остается безопасной.

10 апреля Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности предупредил, что воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, попадет в Киев, но опасности здоровью не несет.

По прогнозным расчетам на 13 апреля, загрязненный воздух преимущественно будет направлен в Северо-восточном направлении, однако, в течение ночи с 13 на 14 апреля, вероятно, может изменить свое направление в сторону Киева.

За прогнозними розрахунками на 13.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас переважно будуть направлені у північно-східному напрямку, проте, впродовж ночі з 13 на 14 квітня імовірно можуть змінити напрямок в сторону м. Києва. pic.twitter.com/0vX9CrwnJj — ДНТЦ_ЯРБ (@SSTC_NRS) April 13, 2020

Убытки от пожара

В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.

Региональный Восточноевропейский центр мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля подсчитал, что огонь прошел около 3,5 тыс. га земли. Однако назвать точную цифру пока невозможно из-за сильного задымления.

В данный момент агентство, профильные министерства и Кабинет Министров работают над подсчетом денежных убытков.