Правительство Украины готово направить на помощь с ликвидацией лесных пожаров в Австралии 200 подготовленных спасателей.

Об этом сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. … Наши силы ожидают решения австралийской стороны”, — сообщил министр.

Также он отметил, что украинские спасатели могут прибыть на место в течение 1-1,5 суток.

“Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованных дальнемагистральных самолетах”, — добавил Аваков.