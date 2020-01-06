“Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. … Наши силы ожидают решения австралийской стороны”, — сообщил министр.
Также он отметил, что украинские спасатели могут прибыть на место в течение 1-1,5 суток.
“Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованных дальнемагистральных самолетах”, — добавил Аваков.
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- За 48 часов для пожарных служб Австралии в Новом Южном Уэльсе собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США). Еще 700 тысяч были собраны 20-летней моделью, которая отправляла обнаженные фото всем, кто пожертвует благотворительным фондам от $10.