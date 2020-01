Об этом сообщает ВВС.

В восточной части Австралии прогнозируют высокие температурные показатели и сильные ветра на выходных. Из-за этих факторов сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

С начала лесных пожаров, в сентябре, в Австралии погибли 18 человек, а в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс сгорели более 1200 домов. Еще 17 человек остаются без вести пропавшими после пожаров только на этой неделе.

Из-за пожаров из этих штатов уезжают тысячи людей, поскольку некоторые части уже отрезаны от материка. В СМИ отметили, что это самое масштабное переселение из регионов.

В Новом Южном Уэльсе введено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. В пятницу оно начнет действовать с 8 утра и продлится семь дней. Посредством чрезвычайного положения местные власти смогут проводить принудительную эвакуацию местного населения, перекрывать дороги, препятствовать мародерству.

Правительство штата предупредило, что условия, вероятно, будут “по крайней мере такими же плохими”, как в канун Нового года, когда были разрушены сотни домов.

Ранее сотрудники пожарной охраны сказали отдыхающим срочно покинуть участок протяженностью 260 км от побережья Нового Южного Уэльса до субботы.

With the widespread power and communications outages across the South Coast please share this information to as many affected people as possible. #nswrfs pic.twitter.com/JvbwrpC1fe

Dangerous conditions for holiday makers on the South Coast of NSW this weekend



Министр транспорта штата Новый Южный Уэльс Эндрю Констанс призвал людей ехать медленно среди густого дыма.

An emotional @AndrewConstance — local MP for Bega — reflects on the impact of the #nswfires.

“It’s unfair. I met four RFS guys yesterday who lost their homes. Beautiful neighbours of mine lost their homes. It is tough. We will get it together.” pic.twitter.com/NqAXziygmN

— News Breakfast (@BreakfastNews) 1 января 2020 г.