В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что лесные пожары в Чернобыльской зоне не несут угрозы для объекта "Укрытие".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что за последние сутки новых три очага пожара были зафиксированы в Житомирской области.

“Ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту “Укрытие”, ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить”, – рассказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

При этом сообщается, что радиационный фон в Киевской области и непосредственно в Киеве находится в пределах допустимой нормы.

“Все, что в Киеве происходит, – это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева”, – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.