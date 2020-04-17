Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что за последние сутки новых три очага пожара были зафиксированы в Житомирской области.
“Ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту “Укрытие”, ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить”, – рассказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
При этом сообщается, что радиационный фон в Киевской области и непосредственно в Киеве находится в пределах допустимой нормы.
“Все, что в Киеве происходит, – это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева”, – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
- Накануне сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно). По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сейчас наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнения радиацией нет.