Из-за пожаров в Чернобыльской зоне людям, у которых есть хронические заболевания легких или сердца, не рекомендуют выходить из дома в утренние часы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Это, в частности, касается жителей Житомирской, Киевской областей, а также Киева.

Он уточнил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в указанных областях и в столице находится в рамках нормы (составляет 0,011 микрорентген в час).

“Поэтому с этой стороны опасности нет. В то же время мы мониторим ситуацию и видим повышение разных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, у которых есть хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания не выходить, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц в воздухе наиболее высокая”, – отметил Степанов.

Он также порекомендовал пить больше воды и делать влажную уборку.

“Больше пить воды, делать влажную уборку помещений. Это очень важно для состояния вашего здоровья”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 4:47)