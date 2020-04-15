Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Это, в частности, касается жителей Житомирской, Киевской областей, а также Киева.
Он уточнил, что радиационный фон по состоянию на 14 апреля в указанных областях и в столице находится в рамках нормы (составляет 0,011 микрорентген в час).
“Поэтому с этой стороны опасности нет. В то же время мы мониторим ситуацию и видим повышение разных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, у которых есть хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания не выходить, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц в воздухе наиболее высокая”, – отметил Степанов.
Он также порекомендовал пить больше воды и делать влажную уборку.
“Больше пить воды, делать влажную уборку помещений. Это очень важно для состояния вашего здоровья”, – подчеркнул Степанов.
(На видео – с 4:47)
- По состоянию на 07:15 15 апреля пожар в зоне Чернобыля был не активен. Там тлеют пни и древесина. Очаги тления продолжают тушить.
- Накануне мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что в Киеве не наблюдается превышения радиационного фона из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.