Президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область, где бушуют лесные пожары и рассказал, как власти будут выплачивать компенсации и расселять пострадавших.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вместе с президентом на место трагедии прибыли сотрудники ГСЧС, глава области и министр МВД Арсен Аваков.

“По поводу компенсации – сейчас идет заседание правительства параллельно. Надо понять, сколько нужно [средств]. То, что я сейчас услышал предложение, что надо быстро 50 миллионов – они есть в Кабмине – перечислить, чтобы помочь людям. Самое главное, условия, в которых они живут”, – заявил Зеленский.

Также он отметил, что принято решение предоставить по 300 тысяч гривен семьям, которые потеряли жилье.

“И сейчас надо посчитать, сколько нужно средств людям, которые все потеряли, – хозяйство, документы, деньги. Надо быстро посчитать и предоставить людям эти компенсации”, – сказал президент.