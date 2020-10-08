Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.
“Два человека находятся в Скопинский больнице, в том числе женщина в тяжелом состоянии, и трое находятся в Ряжском районе”, – отметили в пресс-службе.
По данным Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций области, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуированы более 2,3 тыс. человек. Их разместили на базе учебных заведений и больниц.
На месте происшествия работает более 430 человек личного состава, 57 единиц техники и пожарный поезд.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области Российской Федерации произошел пожар на территории воинской части, в результате которого начались взрывы.
- В Луганской области 5 октября между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема возник новый пожар. Огонь вплотную приблизился к электростанциям, детонируют снаряды.