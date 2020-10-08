В результате пожара и взрывов на территории бывшей воинской части в Рязанской области госпитализировали пятерых человек.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

“Два человека находятся в Скопинский больнице, в том числе женщина в тяжелом состоянии, и трое находятся в Ряжском районе”, – отметили в пресс-службе.

По данным Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций области, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуированы более 2,3 тыс. человек. Их разместили на базе учебных заведений и больниц.

На месте происшествия работает более 430 человек личного состава, 57 единиц техники и пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области Российской Федерации произошел пожар на территории воинской части, в результате которого начались взрывы.