В субботу, 27 февраля, в городской клинической больнице Черновцов произошло возгорание, в результате которого один человек погиб, еще один - получил ожоги тела. По данному факту открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Черновицкой области.

В рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара.

В частности, следователи установили, что в результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.

“По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Назначен ряд экспертиз с целью выяснения обстоятельств пожара и смерти пациента. Продолжается следствие.