Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Черновицкой области.
В рамках уголовного производства проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара.
В частности, следователи установили, что в результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.
“По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины”, – говорится в сообщении.
Назначен ряд экспертиз с целью выяснения обстоятельств пожара и смерти пациента. Продолжается следствие.
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